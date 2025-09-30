Viehscheid im Allgäu: Wir suchen das schönste Kranzrind

Die Viehscheid-Saison Allgäu ist fast zu Ende. Jetzt stehen noch drei Alpabtriebe auf dem Programm, und während die Älpler mit ihrem Vieh Anfang September oftmals bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen ins Tal kamen, macht sich der Herbst mit trübem Wetter breit.

Viehscheid im Allgäu 2025: Welches Kranzrind gefällt Ihnen am besten?

Die perfekte Zeit also für einen kleinen Rückblick. Auf hunderte tolle Viehscheid-Bilder unserer Fotografen und auf eine ganz besondere Tradition. Denn auch heuer kamen zahlreiche Tiere imposant mit einem Kranz geschmückt ins Tal. Aus unseren Fotos suchen wir jetzt das schönste Kranzrind. Welches gefällt Ihnen am besten?

Wählen Sie aus unseren Fotos: Welches ist für Sie das schönste Kranzrind? Icon Galerie 41 Bilder Die Viehscheid-Saison 2025 im Allgäu endet. Stimmen Sie ab und wählen Sie aus den Kranzrindern, die auf unseren Fotos abgebildet sind, Ihren Favoriten.

Was hat es mit dem Kranzrind beim Viehscheid auf sich?

Ein Rind aus der Herde wird in der Regel beim Viehscheid dann mit Blumen geschmückt, wenn über den Alpsommer hinweg kein Unfall am Berg passiert ist.

Wer mehr wissen möchte: Rund um die Viehscheide im Allgäu gibt es ein paar Begriffe, die immer wieder fallen und mitunter nicht leicht zu verstehen sind. Was sie bedeuten, lesen Sie in unserem Glossar unten. Ob Sie Ihr Wissen auffrischen oder neue Vokabeln lernen möchten – hier sind Sie richtig.

Und wer nach diesen Impressionen noch einen Viehscheid besuchen möchte, wird hier in unserer Übersicht fündig.

Kranzrind-Voting: Anmelden und abstimmen

Um an unserer Kranzrind-Abstimmung teilzunehmen, müssen Sie kein AZPlus-Abonnent sein. Lediglich eine Registrierung ist erforderlich – und bietet Ihnen auch weitere Vorteile. So können Sie sich ohne Umwege für unsere Newsletter anmelden. Zum Beispiel für unser neues Outdoor-Angebot „Aktiv im Allgäu“. Wanderrouten, Veranstaltungen und Ausflugstipps für Freizeitsportler und Familien, zusammengestellt von unserer Redaktion – jeden Donnerstagvormittag kostenlos in Ihrem Postfach.

Außerdem können Sie mit der Anmeldung auf allgaeuer-zeitung.de Ihren Heimatort festlegen und auch unseren Autorinnen und Autoren folgen. So erhalten Sie immer die Nachrichten, die Sie wirklich interessieren.