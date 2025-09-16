Icon Menü
Diese bekannte Bergsteiger-Hütte bei Oberstdorf wird 150 Jahre alt

Beliebte Hütte im Allgäu feiert Jubiläum

150 Jahre Waltenbergerhaus: Die Bergsteigerunterkunft unter den „Bergen der guten Hoffnung“

Vor 150 Jahren wurde das Waltenbergerhaus als erste Alpenvereinshütte im Allgäu eröffnet. Warum der Wirt den Neubau als „großen Wurf“ bezeichnet.
Von Michael Munkler
    Vor 150 Jahren wurde das erste Waltenbergerhaus in den Bergen bei Oberstdorf eröffnet. Markus und Claudia Karlinger bewirtschaften die bei Wanderern beliebte Hütte.
    Vor 150 Jahren wurde das erste Waltenbergerhaus in den Bergen bei Oberstdorf eröffnet. Markus und Claudia Karlinger bewirtschaften die bei Wanderern beliebte Hütte. Foto: Michael Munkler

    Es ist ein Jubiläum ohne großen Pomp: Vor genau 150 Jahren, im September 1875, wurde das erste Waltenbergerhaus in den Oberstdorfer Bergen eröffnet. Einem Adlerhorst gleich liegt die Bergsteiger-Unterkunft auf 2085 Metern Höhe unter den „Bergen der guten Hoffnung“ - zwei Felsgipfel, die sich direkt hinter dem Gebäude befinden. Längst ist das einst aus Naturstein errichtete Häuschen einem modernen Neubau gewichen. Bis heute gilt das Waltenbergerhaus der Sektion Allgäu-Immenstadt des Deutschen Alpenvereins (DAV) als älteste DAV-Unterkunft im Allgäu und als zweitälteste in Bayern. Benannt ist sie nach dem Mitbegründer der Alpenvereinssektion, Anton Waltenberger.

