Beliebte Hütte im Allgäu feiert Jubiläum 150 Jahre Waltenbergerhaus: Die Bergsteigerunterkunft unter den „Bergen der guten Hoffnung“

Vor 150 Jahren wurde das Waltenbergerhaus als erste Alpenvereinshütte im Allgäu eröffnet. Warum der Wirt den Neubau als „großen Wurf“ bezeichnet.