Leben und Leiden in Afrika: Die grandiosen Gemälde von Michael Armitage in Bregenz

In riesigen Ölgemälden zeigt der Kenianer Michael Armitage Menschen, Landschaften und Tiere seines Kontinents in Bregenz. Magisch - und zugleich trostlos.

15.07.2023 | Stand: 17:53 Uhr

Einfach nur Bilder an die Wand hängen? Das geht im Kunsthaus Bregenz eigentlich nicht. Die Kunstschaffenden, die in Peter Zumthors Architektur zu Gast sind, müssen sich schon was Besonderes einfallen lassen, um die großen Räume zu bespielen. Diesmal macht Direktor Thomas D. Trummer allerdings eine Ausnahme: Der kenianisch-britische Künstler Michael Armitage, geboren 1984, darf für die Sommerausstellung ausschließlich Ölgemälde an den grauen Beton hängen.

