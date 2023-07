Warum es in Weiler jetzt wieder zwei Kindergärten gibt

Künftig gibt es wieder zwei Kindergärten in Weiler. Welchen Namen die neue Einrichtung erhält und warum dieser Schritt wichtig ist.

25.07.2023 | Stand: 19:59 Uhr

Ab September wird es in Weiler wieder zwei Kindergärten geben. Der Marktgemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, die Kita St. Blasius zu teilen: Künftig wird es neben der jetzigen Einrichtung in der Ignaz-Dornach-Straße eine zweite Kinderbetreuungseinrichtung mit dem Namen „Kindergarten am Hausbach Weiler im Allgäu“ geben.

