"Jeder sollte sich selbst helfen können": Wie gut ist das Allgäu auf den Katastrophenfall vorbereitet?

Wie lassen sich Menschen und ihre Versorgung im Katastrophen- oder Kriegsfall schützen? Wie können Bundeswehr, Rettungsdienste und Feuerwehr bestmöglich zusammenarbeiten? Und welche Rolle spielt dabei die Bevölkerung selbst? Um diese Fragen ging es jetzt bei einem Kongress in der Kemptener Big Box. Veranstalter war das Oberallgäuer Unternehmen „Zentrum Führung im Bevölkerungsschutz“ (ZFBS) aus Wildpoldsried. Das ZFBS schult und berät Kreisverwaltungsbehörden, Führungsstäbe und Einsatzorganisationen zum Thema Bevölkerungsschutz.
Bevölkerungsschutz
