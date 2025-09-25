Icon Menü
Wie gut ist das Allgäu auf den Katastrophenfall vorbereitet? ZFBS-Kongress in der Big Box in Kempten

Bevölkerungsschutz

"Jeder sollte sich selbst helfen können": Wie gut ist das Allgäu auf den Katastrophenfall vorbereitet?

Waldbrände, Hochwasser, Krieg: Im Katastrophenfall helfen Feuerwehr, Rettungskräfte und Gemeinden zusammen, um die Bevölkerung zu schützen. Aber wie gut klappt das im Allgäu?
Von Franziska Jahn
    Bei einem Kongress in der Big Box in Kempten sehen sich Teilnehmende vom Landratsamt, der Bundeswehr und dem THW eine mobile Wasserpumpe an.
    Bei einem Kongress in der Big Box in Kempten sehen sich Teilnehmende vom Landratsamt, der Bundeswehr und dem THW eine mobile Wasserpumpe an. Foto: Ralf Lienert, Franziska Jahn

    Wie lassen sich Menschen und ihre Versorgung im Katastrophen- oder Kriegsfall schützen? Wie können Bundeswehr, Rettungsdienste und Feuerwehr bestmöglich zusammenarbeiten? Und welche Rolle spielt dabei die Bevölkerung selbst? Um diese Fragen ging es jetzt bei einem Kongress in der Kemptener Big Box. Veranstalter war das Oberallgäuer Unternehmen „Zentrum Führung im Bevölkerungsschutz“ (ZFBS) aus Wildpoldsried. Das ZFBS schult und berät Kreisverwaltungsbehörden, Führungsstäbe und Einsatzorganisationen zum Thema Bevölkerungsschutz.

