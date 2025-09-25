Bevölkerungsschutz "Jeder sollte sich selbst helfen können": Wie gut ist das Allgäu auf den Katastrophenfall vorbereitet?

Waldbrände, Hochwasser, Krieg: Im Katastrophenfall helfen Feuerwehr, Rettungskräfte und Gemeinden zusammen, um die Bevölkerung zu schützen. Aber wie gut klappt das im Allgäu?