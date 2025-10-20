Warum es weiter dauert, bis Windkraft-Gebiete im Allgäu feststehen

Die Frage, wo im Allgäu in den kommenden Jahren Windräder aufgestellt werden dürfen, treibt die Region weiter um. Erst kürzlich hatte der zuständige Regionale Planungsverband Allgäu (RPV) öffentlich darüber informiert, wie der aktuelle Stand ist. Und so viel sei schon vorab gesagt: Der Prozess könnte schon weiter sein, sagt Geschäftsführerin Irene Marquart. Doch von der Bundeswehr fehlten noch wichtige Geo-Daten.

