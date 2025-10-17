ESVK siegt in Regensburg: So lief das Spiel

Auch das neunte Saisonspiel des ESV Kaufbeuren verlief lange knapp und endete deutlicher als es der Verlauf vermuten ließ. Die Joker siegten am Freitag in Regensburg mit 4:1, dabei waren sie über weite Strecken das bessere Team.

Kanninen trifft für den ESVK am Geburtstag

Geburtstagskind Henri Kanninen brachte die Allgäuer nach vier Minuten in Führung. Nach zehn Minuten lauerte Regensburgs Samuel Payeur an der blauen Linie.

Weil die ESVK-Abwehr recht hoch stand, gelang ihm ein Alleingang zum 1:1. Der die ganze Saison über starke Eisbären-Goalie Jonas Neffin verhinderte danach die erneute Joker-Führung. Nicht nur Sami Blomqvist scheiterte, sondern im zweiten Abschnitt auch Tyson McLellan (25.). Als Regensburg seine bis dato stärkste Phase hatte, brach eben jeder Kanadier aus, gewann mehrere Zweikämpfe und bediente Blomqvist, der nur noch einschieben musste.

ESVK zieht im dritten Drittel davon

Kurz vor dem Ende des Drittels verhinderte der starke ESVK-Torwart Rihards Babulis den Ausgleich. 13 Minuten vor Spielende erhöhte Kaufbeuren auf 3:1 (Torschütze: Nico Appendino). Regensburg drückte in Folge, scheiterte zunächst aber entweder an der Joker-Abwehr, Babulis oder auch dem Pfosten. Mit dem 4:1 durch Youngster Jonas Fischer war wenige Minuten vor Ende alles klar.