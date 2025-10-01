Karlsruher SC auch in Dresden ohne Abwehrchef Franke

Verteidiger Marcel Beifus kann auf den zweiten Startelfeinsatz in dieser Saison für den Karlsruher SC hoffen. Weil Abwehrchef Marcel Franke auch im Spiel des Fußball-Zweitligisten bei Dynamo Dresden am Samstag (20.30 Uhr/Sky) ausfällt, könnte Beifus erneut zum Zug kommen. Nicolai Rapp würde dann von der Außenposition der Dreierkette wieder in die Abwehrmitte auf Frankes Platz rücken.

Zeitpunkt für Rückkehr noch offen

Franke leidet an einem Faserriss in der Bauchmuskulatur, der auch in den Rücken ausstrahlt. Das ergab eine MRT-Untersuchung zu Beginn der Woche, wie ein KSC-Sprecher bestätigte. Zunächst hatten die «Badischen Neuesten Nachrichten» darüber berichtet.

Wegen der Verletzung fehlte der 32-Jährige bereits beim 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Magdeburg. Ob Franke nach der Länderspielpause im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am 18. Oktober wieder spielen kann, ist noch offen.