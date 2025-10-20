Krawalle in Karlsruhe: Polizei gibt Update zu Verletzten

Bei den Ausschreitungen nach dem Südwest-Derby zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern sind mindestens sechs Personen verletzt worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hätten zwei Ordnungskräfte schwere Verletzungen, drei weitere Mitarbeiter des Ordnungsdienstes und ein Polizeibeamter jeweils leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizei Karlsruhe mit. Verletzungen involvierter Fans der beiden Fußball-Zweitligisten seien bisher nicht geltend gemacht worden, hieß es.

KSC-Fans hatten nach der 2:3-Niederlage der Badener gegen die Pfälzer am Samstag am Zaun des Gästeblocks die Auseinandersetzung mit FCK-Anhängern gesucht, es war zu Schlägereien gekommen. Polizei und Ordnungsdienst konnten die Situation schließlich beruhigen. In der Folge der Krawalle waren mehrere Personen vorläufig festgenommen worden.

Die Ermittlungen und Auswertungen von Videoaufzeichnungen würden weiter andauern, teilte die Polizei mit. Die Höhe des bei den Krawallen entstandenen Sachschadens sei noch nicht bekannt.