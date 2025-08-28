Zwei Neue, eine Warnung: KSC vor hoher Hürde in Düsseldorf

Mit den zwei neuesten Verstärkungen und großem Respekt reist der Karlsruher SC zum Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf am Samstag (20.30 Uhr). Der von Borussia Mönchengladbach ausgeliehene Shio Fukuda und der am Mittwoch verpflichtete Philipp Förster werden im Kader des badischen Fußball-Zweitligisten stehen, kündigte Trainer Christian Eichner an.

Anders als der KSC, der bisher sieben von neun möglichen Punkten geholt hat, sind die Düsseldorfer schlecht aus den Startlöchern gekommen und haben zwei von drei Partien verloren. Dennoch sei er sich sicher, dass sie «ein Wörtchen mitreden werden, was die ersten drei Plätze anbelangt», sagte Eichner.

Unter Coach Daniel Thioune habe die Fortuna in den vergangenen dreieinhalb Jahren eine «stetige Entwicklung» genommen und es immer wieder geschafft, namhafte Abgänge aufzufangen.

Weitere Transfers nicht ausgeschlossen

Er erwarte einen Gegner, der «voll auf Sieg» spielt, meinte Eichner. Mehr als 5.000 Fans werden den KSC zur Partie beim Aufstiegsaspiranten begleiten.

Ob die Karlsruher nach den jüngsten Verpflichtungen von Fukuda und Förster, der seit seinem Abschied vom SV Darmstadt 98 im Sommer vertragslos war, noch weitere Transfers planen? Im Fußball würde er nie etwas ausschließen, meinte Eichner - weder in die eine noch die andere Richtung. Er sei aber «wirklich sehr froh, wenn das Ganze geschlossen ist», so der 42-Jährige.

Zudem bestätigte der Coach noch einmal, dass Louey Ben Farhat wegen seines Mittelfußbruchs vermutlich bis zur Winterpause fehlen wird. Der Youngster hatte die Verletzung am Samstag gegen Eintracht Braunschweig (2:0) erlitten.