Okpala reagiert in Ulm am schnellsten: Waldhof klettert

Der SV Waldhof Mannheim hat beim SSV Ulm den zweiten Sieg in der 3. Fußball-Liga in Folge eingefahren. Die Treffer beim 2:1 (2:1)-Erfolg für die Kurpfälzer erzielten vor 11.500 Zuschauern Felix Lohkemper per Elfmeter (2.) und Kennedy Okpala (32.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich markierte Elias Löder (17.).

Schon in der ersten Minute zeigte Schiedsrichter Eric Weisbach auf den Elfmeterpunkt, nachdem Christian Ortag im Tor des Zweitliga-Absteigers Okpala zu Fall gebracht hatte. Lohkemper verwandelte den Strafstoß sicher.

Starke Eckenvariante

Mannheim hatte die Partie im Griff, brachte Ulm aber zurück ins Spiel. Löder nutzte ein Missverständnis von Torhüter Thijmen Nijhuis und Arianit Ferati zum Ausgleich aus. Nach einer starken Eckenvariante reagierte Okpala am schnellsten.

Nach Wiederbeginn war Ulm nun spielbestimmend, kam aber trotz guter Chancen nicht mehr zum Ausgleich. Der Waldhof, der sich im oberen Tabellendrittel festsetzt, sorgte kaum noch für Entlastung und hatte in der Schlussphase auch ein wenig Glück.