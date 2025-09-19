Schlägerei zwischen Familien - Fünf Verletzte

Bei einer Schlägerei zwischen zwei Familien sind fünf Menschen verletzt worden. Insgesamt waren rund 30 Menschen in den Streit in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) verwickelt, wie die Polizei mitteilte. Die Beteiligten waren demnach aggressiv und provokant, als die Polizei am Donnerstag eintraf. Die Beamten trennten die beiden Familien. Ein Großteil der Beteiligten flüchtete. Die fünf Verletzten kamen in Krankenhäuser. In einem davon kam es anschließend erneut zu einer Auseinandersetzung. Die Polizei beruhigte die Lage.

Schlägerei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwäbisch Gmünd Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis