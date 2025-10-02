Junge von Sandeimer im Genick getroffen – Klinik

Ein Sechsjähriger ist auf dem Spielplatz einer Schule in Albstadt (Zollernalbkreis) verletzt worden. Der Junge sei von einem Eimer aus Kunststoff, der an einer Kette befestigt war, am Genick getroffen worden, wie die Polizei mitteilte. Das Ausmaß der Verletzungen, die er von dem Unfall am Vormittag erlitt, war zunächst noch unklar. Ein Notarzt untersuchte den Jungen. Anschließend sei er per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden.

