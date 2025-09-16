Lkw-Fahrer mit 2,5 Promille kontrolliert - kein Führerschein

Mehr als ein ganzes Jahrzehnt soll ein Lastwagenfahrer ohne Führerschein herumgefahren sein. Jetzt wurde er sturzbetrunken beim Entladen seines Lkw am Bodensee ertappt. Der 50-Jährige sei in Friedrichshafen gewesen, teilte die Polizei mit. Zeugen hätten ihm beim Entladen des Fahrzeugs seine Alkoholisierung angesehen. Ein Atemalkoholtest der Polizei zeigte einen Wert von knapp 2,5 Promille an.

Für seinen fehlenden Führerschein hatte der 50-Jährige eine Erklärung: Den habe er zu Hause vergessen. Die Polizei fand jedoch heraus, dass der Mann seine Fahrerlaubnis schon vor zwölf Jahren abgeben musste - wegen Alkohols am Steuer. Der Mann musste daraufhin seinen Fahrzeugschlüssel sowie zwei Blutproben abgeben. Gegen ihn wird ermittelt.