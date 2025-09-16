Icon Menü
Alkohol am Steuer: Lkw-Fahrer mit 2,5 Promille kontrolliert - kein Führerschein

Alkohol am Steuer

Lkw-Fahrer mit 2,5 Promille kontrolliert - kein Führerschein

Die Polizei erwischt einen offenbar betrunkenen Lkw-Fahrer beim Entladen seines Lastwagens. Seinen Führerschein habe er zu Hause, sagt der Mann. Doch die Polizei überführt ihn.
Von dpa
    Die Beamten kontrollierten den augenscheinlich betrunkenen Mann. (Symbolbild)
    Die Beamten kontrollierten den augenscheinlich betrunkenen Mann. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Mehr als ein ganzes Jahrzehnt soll ein Lastwagenfahrer ohne Führerschein herumgefahren sein. Jetzt wurde er sturzbetrunken beim Entladen seines Lkw am Bodensee ertappt. Der 50-Jährige sei in Friedrichshafen gewesen, teilte die Polizei mit. Zeugen hätten ihm beim Entladen des Fahrzeugs seine Alkoholisierung angesehen. Ein Atemalkoholtest der Polizei zeigte einen Wert von knapp 2,5 Promille an.

    Für seinen fehlenden Führerschein hatte der 50-Jährige eine Erklärung: Den habe er zu Hause vergessen. Die Polizei fand jedoch heraus, dass der Mann seine Fahrerlaubnis schon vor zwölf Jahren abgeben musste - wegen Alkohols am Steuer. Der Mann musste daraufhin seinen Fahrzeugschlüssel sowie zwei Blutproben abgeben. Gegen ihn wird ermittelt.

