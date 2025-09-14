Drei Verletzte nach Unfall beim Abbiegen

Bei einem Abbiegeunfall im Landkreis Rottweil sind drei Menschen verletzt worden. Einer von ihnen - der mutmaßliche Unfallverursacher - wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er habe beim Einbiegen auf die Bundesstraße 14 bei Neufra am Samstag ein Auto übersehen und diesem die Vorfahrt genommen. Das andere Auto wurde durch die Kollision über die Gegenfahrbahn und in eine Leitplanke geschleudert. Beide Menschen im Wagen erlitten leichte Verletzungen.

