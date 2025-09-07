Frau wird bei Ausweichmanöver aus Auto geschleudert

Eine Insassin ist auf der Autobahn 7 bei Langenau (Alb-Donau-Kreis) aus einem Auto geschleudert und schwer verletzt worden. Der Wagen einer 35-Jährigen kam bei einem Ausweichmanöver ins Schleudern und krachte gegen die Mitteilleitplanke, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin wurde die 66 Jahre alte Insassin durch den Kofferraum aus dem Kombi geschleudert.

Grund für das Ausweichmanöver am Samstag sei eine 81 Jahre alte Autofahrerin gewesen, die mit ihrem Wagen auf die A7 in Richtung Neu-Ulm auffahren wollte. Dabei habe die 81-Jährige das Auto der 35-Jährigen übersehen, das auf der rechten Spur gefahren sei, teilte die Polizei mit. Die 35-Jährige habe versucht, auszuweichen, auf der linken Spur fuhr jedoch ein Auto.

Unklar bleibt, wieso Frau aus Kofferraum geschleudert wurde

Die 35-Jährige habe ihren Kombi übersteuert. Das Auto kam ins Schleudern, prallte gegen die Mitteilleitplanke, schleuderte weiter und blieb auf dem Standstreifen stehen. Die verletzte 66-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 10.000 Euro.

Wieso die 66-Jährige durch den Kofferraum aus dem Auto geschleudert wurde, war einem Polizeisprecher zufolge nicht bekannt. Unklar war, ob die Frau möglicherweise nicht angeschnallt war oder ob die Hinterseite des Autos beim Aufprall gegen die Leitplanke so stark beschädigt wurde, dass die Frau deshalb aus dem Kofferraum geschleudert wurde.