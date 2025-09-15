A8 bei Pforzheim wegen brennenden Lastwagens gesperrt - Stau

Wegen eines Lastwagenbrands ist die Autobahn 8 bei Pforzheim derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Das Fahrzeug brannte laut Polizeiangaben an einer Baustelle in Richtung Karlsruhe. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen nach entstand ein Schaden von 420.000 Euro: Der Laster transportierte mehrere Fahrzeuge, die augenscheinlich alle ausbrannten.

Der Brand sei inzwischen gelöscht, wegen auslaufender Betriebs- und Löschmittel sei die Autobahn jedoch weiterhin gesperrt. Der ADAC meldete zwischenzeitlich mehrere Kilometer Stau auf beiden Spuren.

Zunächst sprach der Verkehrsclub von einem Zeitverlust von etwa einer Stunde, das könne sich aber noch ändern. Autofahrer sollten den Bereich bestenfalls umfahren. Die Polizei erinnerte zudem an das Bilden einer Rettungsgasse.