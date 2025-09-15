Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Berufsverkehr: A8 bei Pforzheim wegen brennenden Lastwagens gesperrt - Stau

Berufsverkehr

A8 bei Pforzheim wegen brennenden Lastwagens gesperrt - Stau

Staualarm auf der A8 während des Berufsverkehrs: Ein brennender Lkw sorgt bei Pforzheim für eine Sperrung und ordentlich Zeitverlust. Der Schaden ist immens.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ist im Einsatz. (Symbolbild)
    Die Polizei ist im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

    Wegen eines Lastwagenbrands ist die Autobahn 8 bei Pforzheim derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Das Fahrzeug brannte laut Polizeiangaben an einer Baustelle in Richtung Karlsruhe. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen nach entstand ein Schaden von 420.000 Euro: Der Laster transportierte mehrere Fahrzeuge, die augenscheinlich alle ausbrannten.

    Der Brand sei inzwischen gelöscht, wegen auslaufender Betriebs- und Löschmittel sei die Autobahn jedoch weiterhin gesperrt. Der ADAC meldete zwischenzeitlich mehrere Kilometer Stau auf beiden Spuren.

    Zunächst sprach der Verkehrsclub von einem Zeitverlust von etwa einer Stunde, das könne sich aber noch ändern. Autofahrer sollten den Bereich bestenfalls umfahren. Die Polizei erinnerte zudem an das Bilden einer Rettungsgasse.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden