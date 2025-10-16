Ryanair-Streichungen: Das sind die Auswirkungen im Südwesten

Die Streichpläne der irische Fluggesellschaft Ryanair treffen Baden-Württemberg nur minimal. Am Baden-Airpark fällt lediglich die Verbindung nach Tel Aviv weg, wie das irische Unternehmen mitteilte. Am Flughafen Memmingen fallen zwei Strecken weg, ebenfalls die nach Tel Aviv und die nach Riga. Das Ende der Verbindung in die lettische Hauptstadt hatte der bayerische Airport kürzlich selbst schon bekanntgegeben. Der Flughafen im Allgäu wird von vielen Menschen aus Baden-Württemberg genutzt.

Die irische Airline wird nach Angaben vom Mittwoch im Winterflugplan in Deutschland rund 10 Prozent weniger Sitzplätze anbieten als zunächst geplant. Wie Marketing-Chef Dara Brady in Berlin erklärte, werden 800.000 Sitzplätze und 24 Strecken aus dem geplanten Angebot gestrichen.

Für den Winterflugplan hingegen verzeichnet der Baden-Airpark eine Reihe neuer Verbindungen. Ryanair bietet diesen Winter unter anderem erstmals Flüge nach Bukarest, Sarajevo und zum Flughafen Trapani auf Sizilien an. Wizz Air fliegt erstmals in die moldauische Hauptstadt Chisinau und ins rumänische Suceava. In wärmere Gefilde werden darüber hinaus weiterhin zum Beispiel Flüge nach Agadir, Antalya, Alicante, Porto, Barcelona, Thessaloniki sowie die Inseln Sardinien, Gran Canaria, Teneriffa und Mallorca angeboten. Außerdem stehen unter anderem London und Stockholm auf dem Winterflugplan.