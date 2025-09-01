Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Blaulichteinsatz: Jugendliche prallen mit Moped gegen Baum - Lebensgefahr

Blaulichteinsatz

Jugendliche prallen mit Moped gegen Baum - Lebensgefahr

Mit dem Kleinkraftrad kommt ein Jugendlicher in Reutlingen von der Straße ab. Kurz darauf sind zwei Menschen verletzt. Was die Polizei bisher zu dem Vorfall sagen kann.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Rettungsdienst sowie auch ein Notarzt sind zu dem Unfallort ausgerückt. (Symbolbild)
    Der Rettungsdienst sowie auch ein Notarzt sind zu dem Unfallort ausgerückt. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa

    Zwei Jugendliche sind mit einem Moped in Reutlingen gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Einer der beiden sei in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.

    Der 16-jährige Fahrer sei in einer Rechtskurve von der schmalen Straße abgekommen, hieß es. Dort prallte er mit dem Gefährt gegen den Baum. Der Fahrer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Sein gleichaltriger Beifahrer wurde schwer verletzt.

    Die beiden Jugendlichen wurden nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus gefahren. Die Ermittlungen dauern an.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden