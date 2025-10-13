Unfall mit Sportwagen: 410.000 Euro Schaden

Rund 410.000 Euro Schaden hat der Zusammenstoß eines Sportwagens mit einem anderen Fahrzeug in Esslingen am Neckar angerichtet. Zudem seien beide Fahrer leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge war ein 50-Jähriger mit seinem Sportwagen beim Abbiegen zu weit nach links und damit gegen die Verkehrsinsel gekommen. Dabei habe er die Kontrolle verloren und sei mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Anschließend habe sich der Sportwagen gedreht und sei zwischen einer Betonmauer und dem anderen Fahrzeug eingeklemmt worden.

Beide Wagen seien so schwer beschädigt worden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 33-jährige Fahrer des zweiten Autos wurde ins Krankenhaus gebracht; der 50-Jährige lehnte eine Untersuchung ab, teilte die Polizei mit.