Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Bodenseekreis: Wohnhaus bei Brand stark beschädigt - drei Leichtverletzte

Bodenseekreis

Wohnhaus bei Brand stark beschädigt - drei Leichtverletzte

Am Morgen bricht ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus, die Bewohner retten sich ins Freie. Die Flammen zerstören nicht nur die Brandwohnung.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr rückte am Morgen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus mit rund 20 Bewohnern aus. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr rückte am Morgen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus mit rund 20 Bewohnern aus. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Meersburg (Bodenseekreis) haben drei Menschen leichte Rauchvergiftungen erlitten. Das Feuer war am Morgen in einer Wohnung des Hauses im Obergeschoss ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die rund 20 Bewohner des Hauses konnten sich laut dem Sprecher ins Freie retten.

    Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, sei komplett zerstört worden. Die Flammen hätten auch auf den Dachstuhl übergegriffen, eine danebenliegende Wohnung sei ebenfalls stark beschädigt worden. Laut dem Sprecher ließ sich die Höhe des Schadens zunächst nicht beziffern. Auch die Brandursache blieb bislang unklar.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden