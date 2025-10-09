Icon Menü
Bodman-Ludwigshafen: Junges Wildschwein legt Verkehr lahm

Bodman-Ludwigshafen

Junges Wildschwein legt Verkehr lahm

Ein junges Wildschwein irrt über eine Bundesstraße - Autofahrer müssen bremsen. Ein Jäger fängt das Tier ein und gönnt ihm erstmal eine Auszeit.
Von dpa
    Das Tier konnte schließlich gefangen werden. (Symbolfoto)
    Ein junges Wildschwein hat in Bodman-Ludwigshafen (Kreis Konstanz) zeitweise für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Das Tier sei auf einer Bundesstraße von einer Straßenseite zur anderen gelaufen, weshalb Autos abbremsen und anhalten mussten, wie eine Polizeisprecherin sagte.

    Die Polizei verständigte am Donnerstag einen Jagdpächter. Dieser konnte das Tier einfangen, nachdem es in einen Vorgarten geflüchtet war. Der Jäger nahm es in seine Obhut und entschied sich, das Tier einen Tag lang aufzupäppeln, um es anschließend in den Wald zu seiner Familie zurückzubringen.

    Der Frischling legte nach Polizeiangaben kurzzeitig den Verkehr lahm.
