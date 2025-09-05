Traktorfahrer erschreckt Pferd – Reiterin wird mitgeschleift

Ein Traktorfahrer soll in Bötzingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit seiner Fahrweise ein Pferd so erschreckt haben, dass die minderjährige Reiterin vom Pferd mitgeschleift wurde.

Das Opfer ritt zusammen mit einer weiteren Reiterin auf einem landwirtschaftlichen Weg, als sich der Traktor von hinten lautstark näherte, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Reiterinnen seien von ihren Pferden abgestiegen, um den Trecker vorbeizulassen. Doch der Traktorfahrer habe auf Höhe der Pferde angehalten und etwas Unverständliches gerufen, anschließend habe er sein Fahrzeug beschleunigt.

Dabei sprang das Pferd zurück und stieß die junge Reiterin gegen einen Rebstock, danach sei es losgerannt und habe die Reiterin einige Meter mitgeschleift, ehe diese die Zügel losließ.

Das Pferd konnte später wieder eingefangen werden. Das Tier und die Reiterin wurden leicht verletzt. Der Traktorfahrer habe den Vorfall am Montag mitbekommen und seine Fahrt trotzdem fortgesetzt.