Brennendes Laub sorgt für Sperrung des Stadttunnels

Wegen brennenden Laubs ist der Stadttunnel in Fellbach (Rems-Muss-Kreis) am frühen Abend kurzzeitig gesperrt worden. Das Feuer war möglicherweise durch eine weggeworfene Zigarette ausgelöst worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Daraufhin habe sich im Tunnel Rauch entwickelt, was die Sperrung auslöste. Verletzt wurde niemand. Der Brand sei von der Feuerwehr schnell gelöscht und der Tunnel nach etwa einer halben Stunde wieder freigegeben worden.

