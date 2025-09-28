Icon Menü
Brände: Dachgeschoss in Flammen - mindestens 400.000 Euro Schaden

Brände

Dachgeschoss in Flammen - mindestens 400.000 Euro Schaden

Am Morgen gerät ein Dachgeschoss in Brand. Glücklicherweise wird niemand verletzt, doch der Schaden ist hoch.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Das Haus ist nach dem Löschen des Feuers zunächst unbewohnbar. (Symbolbild)
    Das Haus ist nach dem Löschen des Feuers zunächst unbewohnbar. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Bei einem Dachgeschossbrand in einem Mehrfamilienhaus in Schutterwald (Ortenaukreis) sind nach ersten Schätzungen mindestens 400.000 Euro Schaden entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer am Morgen niemand, wie die Polizei mitteilte.

    Das Haus ist laut einer Sprecherin zunächst nicht bewohnbar. Die fünf Bewohner seien anderweitig untergekommen. Das Dachgeschoss brannte der Sprecherin zufolge komplett aus und die anderen Wohnungen haben Wasserschäden. Das Haus müsse nun geprüft werden. Die Ursache des Brandes sollte den Angaben nach ermittelt werden.

