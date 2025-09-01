Icon Menü
Brände: Feuer im Feuerwehrhaus - Rettungskräfte brauchen Hilfe

Brände

Feuer im Feuerwehrhaus - Rettungskräfte brauchen Hilfe

In dieser Nacht war eine Feuerwehr aus Weiler-Simmerberg selbst auf Hilfe angewiesen. In ihrer Wache brach ein Feuer aus.
Von dpa
    •
    •
    •
    Vor allem Fahrzeuge und Tore wurden laut einem Polizeisprecher beschädigt. (Symbolbild)
    Vor allem Fahrzeuge und Tore wurden laut einem Polizeisprecher beschädigt. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

    Die Feuerwehren aus den Nachbargemeinden sind in der Nacht zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt: Sie mussten einen Brand in einem Feuerwehrhaus in Weiler-Simmerberg im bayerischen Kreis Lindau löschen. Bei dem Feuer unweit der Landesgrenze wurden vor allem die Fahrzeuge in dem Gebäude und die Tore beschädigt, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Gebäude selbst stehe noch.

    Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Schadenshöhe und die Ursache des Brandes waren dem Sprecher zufolge zunächst unklar.

