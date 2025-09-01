Feuer im Feuerwehrhaus - Rettungskräfte brauchen Hilfe

Die Feuerwehren aus den Nachbargemeinden sind in der Nacht zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt: Sie mussten einen Brand in einem Feuerwehrhaus in Weiler-Simmerberg im bayerischen Kreis Lindau löschen. Bei dem Feuer unweit der Landesgrenze wurden vor allem die Fahrzeuge in dem Gebäude und die Tore beschädigt, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Gebäude selbst stehe noch.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Schadenshöhe und die Ursache des Brandes waren dem Sprecher zufolge zunächst unklar.