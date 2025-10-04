Feuer in Küche - mehrere Menschen verletzt

In Karlsruhe sind nach einem Feuer in einer Wohnung mehrere Menschen verletzt worden. In Lebensgefahr schwebe aber niemand, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer brauch demnach am Morgen vermutlich wegen eines technischen Defekts eines Geräts in einer Küche aus.

Das Mehrparteienhaus, in dem sich die Wohnung befinde, habe evakuiert werden müssen. Inzwischen seien die Flammen unter Kontrolle gebracht worden, wie der Polizeisprecher berichtete. Wie viele Menschen verletzt und wie viele Menschen aus dem Haus evakuiert wurden, war zunächst nicht bekannt. Die Einsatzkräfte seien weiter vor Ort.