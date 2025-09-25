Icon Menü
Brände: Gaststätte am See brennt aus – halbe Million Euro Schaden

Brände

Gaststätte am See brennt aus – halbe Million Euro Schaden

Nächtlicher Großeinsatz am Epplesee: Feuerwehrleute kämpfen gegen Flammen in einer Gaststätte. Warum das Feuer ausbrach, bleibt ein Rätsel.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Eine Gaststätte beim Epplesee in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) ist in der Nacht vollständig ausgebrannt. (Symbolbild)
    Eine Gaststätte beim Epplesee in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) ist in der Nacht vollständig ausgebrannt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Eine Gaststätte beim Epplesee in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) ist in der Nacht vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, liegt der Schaden bei rund 500.000 Euro. Mehrere Einsatztrupps mit Atemschutzausrüstung bekämpften die Flammen. Das Löschwasser entnahmen sie laut Kreisfeuerwehrverband aus dem rund 150 Meter entfernten See. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen begonnen.

