Jugendliche zündeln - halbe Million Euro Schaden

Wohl weil zwei Jugendliche und ein Kind gezündelt haben, ist ein Gebäude in Gengenbach (Ortenaukreis) völlig zerstört worden. Polizeiangaben zufolge entstand ein Schaden von einer halben Million Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Das leerstehende Wohnhaus war am Sonntag in Vollbrand gestanden. Noch am Nachmittag kamen die beiden Jugendlichen und das Kind mit ihren jeweiligen Eltern zur Polizei und gaben an, aus Übermut ein Möbelstück in dem leerstehenden Gebäude anzündet zu haben. Das Feuer sei danach außer Kontrolle geraten. Wie genau sie das Möbelstück in Brand gesteckt haben sollen, konnte ein Polizeisprecher nicht angeben.

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vollbrand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ortenaukreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis