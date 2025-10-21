Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Brände: Lagerhalle brennt ab

Brände

Lagerhalle brennt ab

Ein Feuer zerstört eine Lagerhalle bei Affalterbach. Was vom Gebäude noch übrig ist, muss die Feuerwehr einreißen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    In Affalterbach hat ein Feuer eine Lagerhalle zerstört. (Symbolbild)
    In Affalterbach hat ein Feuer eine Lagerhalle zerstört. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Die Lagerhalle eines Aussiedlerhofs bei Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) ist abgebrannt. Die Polizei schätzte den Schaden auf eine Summe von 300.000 Euro. Ihren Erkenntnissen nach könnte ein Defekt an einem technischen Gerät, das sich in einem Werkstattteil der Halle befand, das Feuer am Montag verursacht haben. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Halle bereits in Vollbrand. Um Glutnester zu löschen, mussten die Einsatzkräfte die verbliebenen Mauerreste der Halle einreißen. Verletzt wurde niemand.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden