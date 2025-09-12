Lastwagen in Flammen - A8 teils gesperrt

Wegen eines brennenden Lastwagens ist die Autobahn 8 bei Pforzheim in Fahrtrichtung Stuttgart teilweise gesperrt. Die Fahrerin hatte den Laster rechtzeitig auf den Standstreifen gelenkt, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie habe sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten können. Laut dem Sprecher löschte die Feuerwehr den zwischenzeitlich voll in Flammen stehenden Laster. Für kurze Zeit sei die A8 zwischen Karlsbad und Pforzheim-West vollständig gesperrt gewesen. Der linke Fahrstreifen sei aber wieder freigegeben. Zur Ursache und der Schadenshöhe sagte der Sprecher zunächst nichts.

