Seniorin bei Küchenbrand verletzt - hoher Schaden

Starker Rauch quillt aus den Fenstern einer Wohnung, eine Küche brennt. Ist ein kaputter Kühlschrank schuld?
Von dpa
    Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen noch in der Küche - trotzdem ist ein hoher Schaden entstanden. (Symbolbild)
    Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen noch in der Küche - trotzdem ist ein hoher Schaden entstanden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Reutlingen ist eine 78-Jährige verletzt worden. Rettungskräfte hätten die Frau mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Der Schaden durch den Brand liege bei schätzungsweise 100.000 Euro.

    Bei dem Feuer hatte sich am Freitag starker Rauch entwickelt. Er quoll laut Polizei aus allen Fenstern der betroffenen Wohnung, als die Einsatzkräfte eintrafen. Feuerwehrleute löschten die Flammen in der Küche und verhinderten so Schlimmeres. Die Brandursache ist noch unklar, bisher gehen die Ermittler von einem technischen Defekt am oder in der Nähe des Kühlschranks aus.

