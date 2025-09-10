Icon Menü
Brände: Waldarbeitsmaschine in Flammen - 1,2 Millionen Euro Schaden

Brände

Waldarbeitsmaschine in Flammen - 1,2 Millionen Euro Schaden

In einem Wald gerät eine Maschine in Brand. Der Schaden ist hoch.
Von dpa
    Die Feuerwehr löschte drei Stunden lang. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr löschte drei Stunden lang. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Rund 1,2 Millionen Euro Schaden sind beim Brand einer Waldarbeitsmaschine im Ostalbkreis entstanden. Die Feuerwehr konnte das Feuer in einem Waldstück in Adelmannsfelden innerhalb von drei Stunden löschen, wie die Polizei mitteilte. Doch der sogenannte Harvester wurde komplett zerstört. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Verletzt wurde laut einem Polizeisprecher niemand.

