Brand: Millionenschaden durch Großbrand in Gerätehalle

Großeinsatz für die Feuerwehr in Schwaigern. Eine Halle voller Geräte und Maschinen brennt. Geschätzter Schaden: eine Million Euro.
Von dpa
    In Schwaigern ist eine Gerätehalle in Flammen gestanden. (Symbolbild)
    In Schwaigern ist eine Gerätehalle in Flammen gestanden. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

    Bei einem Großbrand in Schwaigern (Kreis Heilbronn) ist ein Millionenschaden entstanden. Ein 28 Jahre alter Mann kam Polizeiangaben zufolge ins Krankenhaus. Das Feuer war am Mittag in der Gerätehalle eines Betriebs ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich vier Menschen im Gebäude, sie konnten es aber alle verlassen. In der Halle waren unter anderem Maschinen und Betriebsstoffe gelagert. Messungen zufolge wurden Luft und Abwasser nicht verunreinigt. Das Gebäude ist einsturzgefährdet. Die Brandursache war zunächst unklar.

