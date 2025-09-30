Wohnwagen brennt auf Cannstatter Wasen – zwei Hunde sterben

Bei einem Brand in einem Wohnwagen auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart sind zwei Hunde gestorben. Wie die Feuerwehr mitteilte, war ein Löschfahrzeug am Montagabend zur Brandwache in der Nähe an der temporären Feuerwache für das Festgelände stationiert. Dadurch konnten die Einsatzkräfte bereits nach wenigen Minuten mit dem Löschen beginnen.

Die Feuerwehr brachte die Flammen den Angaben nach schnell unter Kontrolle. Für die beiden Hunde im Wohnwagen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Besucherinnen und Besucher des Cannstatter Wasen seien zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Warum das Feuer ausbrach, ist aktuell noch unklar.