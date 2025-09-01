Festnahme nach Brand mit einer Verletzen - Frau in U-Haft

Nach einem Garagenbrand mit einer Verletzten in Reutlingen ist eine Frau wegen des Brandstiftungsverdachts in Untersuchungshaft gekommen. Der 36-Jährigen wird vorgeworfen, das Feuer am vergangenen Dienstag absichtlich gelegt zu haben, wie die Polizei mitteilte.

Sie steht im Verdacht, einen Müllbehälter und Paletten in Brand gesetzt zu haben. Die Flammen griffen auf eine Garage über. Eine 18-Jährige kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Videoaufnahmen führen zur Frau

Laut Polizei wurde die Verdächtige auf Videoaufnahmen identifiziert. Bei der anschließenden Durchsuchung ihrer Wohnung stellten die Beamten mehrere Beweismittel sicher. Am Freitag kam die Frau in Untersuchungshaft.

Seit Juli habe es noch weitere Brände in der Reutlinger Innenstadt gegeben, wie es hieß. Unter anderem seien die Einsatzkräfte wenige Stunden vor dem Feuer am Dienstag wegen zahlreicher Kleinbrände ausgerückt. Ob die 36-Jährige auch diese Feuer gelegt hat, werde ermittelt.