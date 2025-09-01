Icon Menü
Brandstiftung?: Festnahme nach Brand mit einer Verletzen - Frau in U-Haft

Brandstiftung?

Festnahme nach Brand mit einer Verletzen - Frau in U-Haft

Eine junge Frau landet nach einem Garagenbrand im Krankenhaus. Die Polizei kommt einer mutmaßlichen Brandstifterin auf die Schliche. Doch war es wirklich nur ein Feuer?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Verdächtige wurde nach ihrer Festnahme einem Haftrichter vorgeführt. (Symbolbild)
    Die Verdächtige wurde nach ihrer Festnahme einem Haftrichter vorgeführt. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

    Nach einem Garagenbrand mit einer Verletzten in Reutlingen ist eine Frau wegen des Brandstiftungsverdachts in Untersuchungshaft gekommen. Der 36-Jährigen wird vorgeworfen, das Feuer am vergangenen Dienstag absichtlich gelegt zu haben, wie die Polizei mitteilte.

    Sie steht im Verdacht, einen Müllbehälter und Paletten in Brand gesetzt zu haben. Die Flammen griffen auf eine Garage über. Eine 18-Jährige kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

    Videoaufnahmen führen zur Frau

    Laut Polizei wurde die Verdächtige auf Videoaufnahmen identifiziert. Bei der anschließenden Durchsuchung ihrer Wohnung stellten die Beamten mehrere Beweismittel sicher. Am Freitag kam die Frau in Untersuchungshaft.

    Seit Juli habe es noch weitere Brände in der Reutlinger Innenstadt gegeben, wie es hieß. Unter anderem seien die Einsatzkräfte wenige Stunden vor dem Feuer am Dienstag wegen zahlreicher Kleinbrände ausgerückt. Ob die 36-Jährige auch diese Feuer gelegt hat, werde ermittelt.

