Frau stirbt nach Gewalttat - Ehemann festgenommen

Ein 56 Jahre alter Mann soll seine Ehefrau im hessischen Heppenheim unweit der Landesgrenze angegriffen und tödlich verletzt haben. Die 34-Jährige sei am Sonntagabend im Rettungswagen gestorben, teilte die Polizei mit. Der Ehemann sei von einem Zeugen in dem Mehrfamilienhaus überwältigt, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und dann festgenommen worden. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln nun zu den Hintergründen der Tat.

