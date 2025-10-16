Icon Menü
Busse im Einsatz: Ersatzverkehr wegen Rauchentwicklung am Bahnhof Böblingen

Busse im Einsatz

Ersatzverkehr wegen Rauchentwicklung am Bahnhof Böblingen

Plötzlich Rauch am Bahnhof Böblingen: Die S1 bleibt stehen, Bahnsteige werden geräumt. Was Fahrgäste jetzt wissen müssen – und wie der Ersatzverkehr läuft.
Von dpa
    Am Bahnhof in Böblingen kam es zu einem technischen Defekt (Symbolbild)
    Am Bahnhof in Böblingen kam es zu einem technischen Defekt (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

    Wegen einer Rauchentwicklung am Bahnhof Böblingen hat die Deutsche Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Dies betrifft die Strecke zwischen Stuttgart-Vaihingen und Herrenberg, wie eine Bahn-Sprecherin sagte. Fernverkehrszüge waren aufgrund des Vorfalls am Morgen auch betroffen. Sie verkehren seit dem Mittag allerdings wieder regulär.

    Aus bislang unbekannter Ursache habe es einen technischen Defekt an einem Stromabnehmer eines Zugs der Linie S1 gegeben, wie die Bundespolizei mitteilte. Die betroffene Bahn mit Fahrtrichtung Kirchheim/Teck fuhr auf Gleis 3 in den Bahnhof ein, als es zu der Rauchentwicklung kam. In Folge wurde die Bahnsteige 2, 3, 4 und 5 geräumt – ebenso der betroffene Zug. Niemand wurde verletzt. Die S1 war nicht mehr fahrbereit und wurde durch die Deutsche Bahn in den Betriebshof überführt.

