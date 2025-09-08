Kupferdiebe graben 100 Meter langen Graben

Zwei Männer haben in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) eine Baustelle vorgetäuscht und einen 100 Meter langen Graben gegraben, um vermutlich die darin liegenden Kupferkabel zu klauen. Die beiden mutmaßlichen Diebe hatten zwei Warnbarken mit Trassenband aufgestellt und etwa einen Meter tief gegraben, wie die Polizei mitteilte. Erst als sie ein Zeuge ansprach, rannten sie davon und ergriffen mit einem Auto die Flucht. Dabei wurde auch etwas Kupfer entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Baustelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kupfer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oftersheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis