Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Einsatz auf Firmengelände: Große Rauchwolke nach Containerbrand in Mühlacker

Einsatz auf Firmengelände

Große Rauchwolke nach Containerbrand in Mühlacker

Nach einem Feuer auf einem Firmengelände ist eine Rauchwolke sichtbar. Einsatzkräfte sind vor Ort, der Inhalt des in Brand geratenen Containers ist laut Polizei noch unklar.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    In Mühlacker ist ein Container in Brand geraten. (Foto-Illustration)
    In Mühlacker ist ein Container in Brand geraten. (Foto-Illustration) Foto: Marijan Murat/dpa

    Auf einem Unternehmensgelände in Mühlacker (Enzkreis) ist mindestens ein Container in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, war über dem Gebiet eine Rauchwolke sichtbar. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei seien im Einsatz.

    Der Inhalt des Containers sei nicht bekannt, hieß es weiter. Einzelheiten zu dem Einsatz lagen zunächst nicht vor. So blieb es offen, ob bei dem Feuer Menschen zu Schaden kamen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden