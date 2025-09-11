Große Rauchwolke nach Containerbrand in Mühlacker

Auf einem Unternehmensgelände in Mühlacker (Enzkreis) ist mindestens ein Container in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, war über dem Gebiet eine Rauchwolke sichtbar. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei seien im Einsatz.

Der Inhalt des Containers sei nicht bekannt, hieß es weiter. Einzelheiten zu dem Einsatz lagen zunächst nicht vor. So blieb es offen, ob bei dem Feuer Menschen zu Schaden kamen.