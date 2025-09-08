Icon Menü
Einsatz der Polizei: 70-Jähriger hantiert in Seniorenheim mit Schreckschusswaffe

Einsatz der Polizei

70-Jähriger hantiert in Seniorenheim mit Schreckschusswaffe

Polizeieinsatz im Seniorenheim: Ein 70-Jähriger mit Schreckschusswaffen wird festgenommen.
Von dpa
    Eine Pflegerin hatte den Mann gemeldet. (Symbolbild)
    Eine Pflegerin hatte den Mann gemeldet. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

    Ein 70-Jähriger ist in einem Seniorenheim festgenommen worden, weil er in seinem Zimmer mit einer Schusswaffe hantiert haben soll. Eine Pflegerin habe den Mann gemeldet, zu einer Bedrohungssituation sei es nicht gekommen, teilte die Polizei mit. Zwei ungeladenen Schreckschusswaffen seien beschlagnahmt worden. Nun werde unter anderem ermittelt, ob der Mann in Warthausen (Landkreis Biberach) die Waffen legal besessen habe. Wegen gesundheitlicher Beschwerden sei der Senior vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

