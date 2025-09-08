70-Jähriger hantiert in Seniorenheim mit Schreckschusswaffe

Ein 70-Jähriger ist in einem Seniorenheim festgenommen worden, weil er in seinem Zimmer mit einer Schusswaffe hantiert haben soll. Eine Pflegerin habe den Mann gemeldet, zu einer Bedrohungssituation sei es nicht gekommen, teilte die Polizei mit. Zwei ungeladenen Schreckschusswaffen seien beschlagnahmt worden. Nun werde unter anderem ermittelt, ob der Mann in Warthausen (Landkreis Biberach) die Waffen legal besessen habe. Wegen gesundheitlicher Beschwerden sei der Senior vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

