Polizeieinsatz in Mannheim - Rettungshubschrauber im Einsatz

Wegen eines Polizeieinsatzes in Mannheim finden derzeit Kontrollen an der Konrad-Adenauer-Brücke und der Kurt-Schumacher-Brücke statt. Zudem ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz, wie das Polizeipräsidium Mannheim der dpa bestätigte. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Zuvor hatte der «Mannheimer Morgen» über den Hubschraubereinsatz berichtet. Zu den weiteren Einzelheiten und Hintergründen des Einsatzes machte der Sprecher zunächst keine Angaben. Die beiden Brücken verbinden Mannheim mit der Nachbarstadt Ludwigshafen.

Polizeieinsatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mannheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rettungshubschrauber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis