Einsatz: Polizeieinsatz in Mannheim - Rettungshubschrauber im Einsatz

Einsatz

Polizeieinsatz in Mannheim - Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Polizeieinsatz in Mannheim sorgt für Behinderungen an den beiden Brücken. Die Hintergründe des Einsatzes sind noch unklar.
    Wegen eines Polizeieinsatzes in Mannheim finden derzeit Verkehrskontrollen an der Konrad-Adenauer-Brücke und der Kurt-Schumacher-Brücke statt.
    Wegen eines Polizeieinsatzes in Mannheim finden derzeit Verkehrskontrollen an der Konrad-Adenauer-Brücke und der Kurt-Schumacher-Brücke statt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Wegen eines Polizeieinsatzes in Mannheim finden derzeit Kontrollen an der Konrad-Adenauer-Brücke und der Kurt-Schumacher-Brücke statt. Zudem ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz, wie das Polizeipräsidium Mannheim der dpa bestätigte. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Zuvor hatte der «Mannheimer Morgen» über den Hubschraubereinsatz berichtet. Zu den weiteren Einzelheiten und Hintergründen des Einsatzes machte der Sprecher zunächst keine Angaben. Die beiden Brücken verbinden Mannheim mit der Nachbarstadt Ludwigshafen.

