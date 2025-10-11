Haus brennt - etwa 700.000 Euro Schaden

Bei einem Hausbrand in Neuhausen (Enzkreis) ist ein geschätzter Schaden von rund 700.000 Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen nach brach der Brand am Mittag im Bereich eines begehbaren Kleiderschranks im Erdgeschoss aus, wie die Polizei mitteilte. Demnach konnten alle Bewohner das Haus rechtzeitig und unverletzt verlassen.

Etwa 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Wieso das Feuer ausbrach, war laut Polizei zunächst nicht bekannt. Das Haus war vorerst nicht mehr bewohnbar. Es wird ermittelt.