Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Enzkreis: Haus brennt - etwa 700.000 Euro Schaden

Enzkreis

Haus brennt - etwa 700.000 Euro Schaden

Im begehbaren Kleiderschrank brennt es. Der Brand im Erdgeschoss macht das Haus vorerst unbewohnbar - der Schaden ist immens.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. (Symbolbild)
    Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Bei einem Hausbrand in Neuhausen (Enzkreis) ist ein geschätzter Schaden von rund 700.000 Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen nach brach der Brand am Mittag im Bereich eines begehbaren Kleiderschranks im Erdgeschoss aus, wie die Polizei mitteilte. Demnach konnten alle Bewohner das Haus rechtzeitig und unverletzt verlassen.

    Etwa 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Wieso das Feuer ausbrach, war laut Polizei zunächst nicht bekannt. Das Haus war vorerst nicht mehr bewohnbar. Es wird ermittelt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden