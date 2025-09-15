YouTube-Star Sally eröffnet im Europa-Park eigenes Café

Back-Youtuberin Sally Özcan will kommenden Jahr ihr erstes eigenes Café eröffnen - im Europa-Park zwischen Achterbahn und Island-Kulisse. Zum Saisonstart im März solle es losgehen, teilten die 37-Jährige und der Europa-Park mit. «Es soll ein Ort sein, an dem man sich wohlfühlt, genießt und einfach eine schöne Zeit hat», sagt Özcan zu ihrem neuen Projekt.

Das Café soll im isländischen Themenbereich und mit Blick auf den Megacoaster entstehen. «Ihr könnt Euch da hinsetzen und kurz genießen, während alle anderen auf der Achterbahn an Euch vorbeischlittern», kündigte Sally auf einem Videoschnipsel an - während sie sich in der Achterbahn von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde katapultieren lässt.

Sally Özcan gehört zu den bekanntesten Back- und Koch-Youtuberinnen. Rund 2,1 Millionen Menschen folgen ihrem Kanal «Sallys Welt» auf Youtube, 1,2 Millionen Follower hat sie auf Instagram. Sie ist in Bruchsal im Kreis Karlsruhe geboren und laut Europa-Park eine enge Freundin von Miriam Mack, die zur Inhaberfamilie gehört.