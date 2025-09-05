Icon Menü
Ermittlungen laufen: Kofferleiche - stammte Opfer aus dem Obdachlosenmilieu?

Ermittlungen laufen

Kofferleiche - stammte Opfer aus dem Obdachlosenmilieu?

Bauhof-Mitarbeiter entdecken eine Leiche in einem Koffer – die Polizei sucht auch im Drogen- und Obdachlosenmilieu nach Hinweisen. Der Fall ist weiterhin mysteriös - viele Fragen sind offen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Mitarbeiter eines Bauhofes haben die Leiche in dem Koffer entdeckt. (Archivbild)
    Mitarbeiter eines Bauhofes haben die Leiche in dem Koffer entdeckt. (Archivbild) Foto: Markus Lenhardt/dpa

    Nach dem Fund einer toten Frau in einem Koffer am Stadtrand von Filderstadt (Kreis Esslingen) ermittelt die Polizei auch im Drogen- und Obdachlosenmilieu in Stuttgart. Mit einem Flyer und einem Foto der Frau seien die Beamten vor allem dort in der Landeshauptstadt unterwegs gewesen - ob jemand die Tote erkannte, sagte der Sprecher nicht. Zuvor hatten darüber die «Stuttgarter Zeitung» und die «Stuttgarter Nachrichten» berichtet. Auch zu Todesursache, Nationalität und möglichen Hintergründen wurde weiterhin nichts mitgeteilt. Die 40-Jährige ist identifiziert und soll aus Stuttgart stammen.

    Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist die Frau womöglich seit mehr als eineinhalb Monaten tot. Zumindest wurde sie zuletzt am 21. Juli dieses Jahres in Stuttgart gesehen, wie die Polizei in Reutlingen mitteilte. Danach verliere sich ihre Spur. Die Frau galt als vermisst.

    Mitarbeiter eines Bauhofs hatten die Leiche Mitte vergangener Woche in einem Wohngebiet unweit eines Spielplatzes unter einer Brücke in dem Koffer gefunden, stark verwest und teils skelettiert. Eine Sonderkommission war gegründet worden.

