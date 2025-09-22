Was alte Auto-Akkus mit einem Energiepark zu tun haben

Mit einem neuartigen Batteriespeicher unter anderem aus alten E-Auto-Akkus soll im Landkreis Heilbronn ein deutschlandweit einzigartiger Energiepark entstehen. Die Batterien aus zwölf Audi-Fahrzeugen erhalten laut dem Energiekonzern EnBW so ein zweites Leben als stationäre Speicher. Sie sollen im Tandem mit einem Natrium-Ionen-Speicher arbeiten.

Beide Speichertechnologien gibt es schon, wie ein EnBW-Sprecher erklärte. Neuartig sei die Kombination, die die jeweiligen Stärken verbinde: Die Lithium-Ionen-Akkus aus den Fahrzeugen eigneten sich für eine schnelle Be- und Entladung, während die Natrium-Ionen-Batterien stabile und langanhaltend Leistung abgeben könnten. Zudem seien ihre Rohstoffe breiter verfügbar.

Beide Speicher haben den Angaben nach zusammen eine Leistung von 1,22 Megawatt und eine Gesamtkapazität von 2,25 Megawattstunden. Rechnerisch könnten sie zwei Stunden lang die Strommenge zur Verfügung stellen, die rund 3.400 Haushalte verbrauchen. Sie sollen Ende des Jahres in Betrieb gehen.

CO2-Fußabdruck sinkt

Mit Blick auf die Bedeutung sagte Konzernchef Georg Stamatelopoulos laut Mitteilung: «Batteriespeicher helfen dabei, kurzfristig die wetterabhängige Erzeugungsleistung von Erneuerbaren mit dem tatsächlichen Bedarf zusammenzubringen.» Das ermögliche Flexibilität im Energiesystem.

Umweltministerin Thekla Walter (Grüne) erklärte: «Der geplante Einsatz von gebrauchten E-Auto-Akkus im Batteriespeicher zeigt: Erneuerbare sind auch führend im Aspekt Recycling und Ressourceneffizienz.» Mit den gebrauchten Batterien lassen sich der EnBW zufolge im Vergleich zu einem Container mit neuen Batterien rund 70 Prozent an CO2-Emissionen verhindern.

Photovoltaik, Windkraft und Batteriespeicher an einem Standort

Der neuartige Hybridbatteriespeicher soll auf dem Gelände in Gundelsheim unter anderem mit einem mehr als 55 Hektar großen Solarpark verbunden werden, der nun offiziell eröffnet wurde. Dessen rund 110.000 Photovoltaik-Module haben laut EnBW eine installierte Leistung von 58 Megawatt. Sie seien damit die zweitgrößte Photovoltaikanlage in Baden-Württemberg.

Für zwei geplante Windkraftanlagen laufe das Genehmigungsverfahren noch. Insgesamt werde der 64 Hektar große Energiepark jährlich so viel Strom erzeugen können, wie rund 30.000 Haushalte in diesem Zeitraum verbrauchen.

Aus Sicht von EnBW-Chef Georg Stamatelopoulos veranschaulicht der Energiepark Gundelsheim sehr gut, wie ein Standort von mehreren erneuerbaren Technologien profitieren kann. Foto: Bernd Weißbrod/dpa