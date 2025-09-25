VfB Stuttgart startet gegen Vigo in die Europa League

Der VfB Stuttgart startet am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) mit einem Heimspiel gegen Celta Vigo in die Europa League. Mit einem Erfolg gegen den spanischen Fußball-Erstligisten wollen sich die Schwaben gleich eine gute Ausgangslage verschaffen.

Ob Kapitän Atakan Karazor dabei wieder in die Startelf rückt, ließ Trainer Sebastian Hoeneß zunächst offen. Beim 2:0 zuletzt gegen den FC St. Pauli war der Mittelfeldspieler erst in der Nachspielzeit eingewechselt worden. Bis auf den weiter verletzten Deniz Undav kann Hoeneß auf alle Spieler zurückgreifen.