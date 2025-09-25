Icon Menü
Europa League: VfB Stuttgart startet gegen Vigo in die Europa League

Europa League

VfB Stuttgart startet gegen Vigo in die Europa League

Der VfB Stuttgart legt in der Europa League los. Gegen Celta Vigo wollen die Schwaben direkt drei Punkte einfahren.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Trainer Sebastian Hoeneß will mit dem VfB Stuttgart den ersten Sieg in der Europa League
    Trainer Sebastian Hoeneß will mit dem VfB Stuttgart den ersten Sieg in der Europa League Foto: Soeren Stache/dpa

    Der VfB Stuttgart startet am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) mit einem Heimspiel gegen Celta Vigo in die Europa League. Mit einem Erfolg gegen den spanischen Fußball-Erstligisten wollen sich die Schwaben gleich eine gute Ausgangslage verschaffen.

    Ob Kapitän Atakan Karazor dabei wieder in die Startelf rückt, ließ Trainer Sebastian Hoeneß zunächst offen. Beim 2:0 zuletzt gegen den FC St. Pauli war der Mittelfeldspieler erst in der Nachspielzeit eingewechselt worden. Bis auf den weiter verletzten Deniz Undav kann Hoeneß auf alle Spieler zurückgreifen.

