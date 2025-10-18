Icon Menü
Fahndung: Auto überschlägt sich - Mann lässt verletzte Frau zurück

Fahndung

Auto überschlägt sich - Mann lässt verletzte Frau zurück

Nach einem Unfall flüchtet ein Autofahrer und lässt seine verletzte Beifahrerin zurück. Die Polizei sucht daraufhin mit einem Hubschrauber nach dem Mann.
Von dpa
    Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)
    Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

    Ein Autofahrer ist nach einem Unfall geflüchtet und hat seine verletzte Beifahrerin bei Herrenberg (Kreis Böblingen) alleine zurückgelassen. Zuvor sei der Mann mit seinem Wagen in einer Kurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe sich das Auto mehrmals überschlagen.

    Der bislang unbekannte Fahrer sei daraufhin ausgestiegen und davongerannt, hieß es. Seine leicht verletzte Beifahrerin sei zurückgeblieben. Die 31-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der Geflüchtete ist vermutlich ebenfalls verletzt worden.

    Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei suchten den Mann. Unter anderem flogen die Einsatzkräfte das Gebiet mit einem Polizeihubschrauber ab - vergeblich. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.

