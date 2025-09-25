Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Fahrgast leicht verletzt: Angetrunkener Linienbusfahrer fährt in Grünstreifen

Fahrgast leicht verletzt

Angetrunkener Linienbusfahrer fährt in Grünstreifen

Ein Linienbusfahrer fährt in einen Grünstreifen. Zeugen schlagen Alarm. Was Polizisten bei der anschließenden Kontrolle feststellen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Busfahrer ist von der Polizei gestoppt worden (Symbolbild)
    Ein Busfahrer ist von der Polizei gestoppt worden (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Ein angetrunkener Linienbusfahrer soll bei Hirrlingen (Kreis Tübingen) in einen Grünstreifen geraten, dann aber seine Fahrt fortgesetzt haben. Eine 20-jährige Passagierin wurde bei dem Unfall am Mittwoch leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Schaden entstand nicht.

    Zeugen alarmierten nach dem Unfall die Beamten. Bei einer Kontrolle des Fahrers am Bahnhof in Rottenburg nahmen die Polizisten demnach einen Alkoholgeruch im Atem des Mannes wahr. Ein Alkoholvortest habe bei ihm einen Promillewert von 0,4 ergeben. Der 55-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden