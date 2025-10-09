Icon Menü
Fan-Ausschluss auf Bewährung: UEFA bestraft Stuttgart und Freiburg wegen Pyro-Vorfällen

Fan-Ausschluss auf Bewährung

UEFA bestraft Stuttgart und Freiburg wegen Pyro-Vorfällen

Stuttgarter und Freiburger Fußballfans zünden in der Europa League Feuerwerkskörper auf den Tribünen. Nun folgen die Sanktionen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Pyrotechnik-Einsatz der eigenen Fans beim Heimspiel gegen den FC Basel hat Konsequenzen für den SC Freiburg.
    Der Pyrotechnik-Einsatz der eigenen Fans beim Heimspiel gegen den FC Basel hat Konsequenzen für den SC Freiburg. Foto: Tom Weller/dpa

    Dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg drohen Fan-Ausschlüsse in dieser Saison der Europa League. Die UEFA verhängte gegen die zwei Fußball-Bundesligisten entsprechende Bewährungsstrafen, weil deren Anhänger Pyrotechnik im Stadion verwendet hatten. Außerdem müssen beiden Vereine je 20.000 Euro als Strafe zahlen.

    Sowohl beim Heimspiel der Freiburger gegen den FC Basel (2:1) als auch beim Gastspiel des VfB in Basel (0:2) brannten die deutschen Anhänger Bengalos und anderes Feuerwerk auf den Tribünen ab.

    Die UEFA verurteilte Freiburg zur Schließung eines Stadionblocks, Stuttgart darf für ein Auswärtsspiel keine Tickets an die eigenen Fans verkaufen. Weil beide Sanktionen für zwei Jahre auf Bewährung verhängt wurden, greifen sie erst beim nächsten Vergehen.

